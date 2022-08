Verkehr : Ferienende in weiteren Bundesländern: wieder Staualarm

München Mit dem Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich Autofahrer vor allem auf Süddeutschlands Autobahnen wieder in Geduld üben. Am ersten September-Wochenende seien wieder viele Urlaubsrückkehrer unterwegs und somit Staus vorprogrammiert, teilte der ADAC am Montag mit.

Weil in Bayern und Baden-Württemberg Schulkinder noch eine Woche länger Ferien haben, seien vor allem bei schönem Wetter auch viele Tagesausflügler in Richtung Berge und Seen unterwegs.

Im benachbarten Ausland geht es voraussichtlich auch nur zäh voran: Das größte Staupotenzial gibt es laut ADAC auf den klassischen Urlauberrouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Autobahn. Auch in den Ausflugsregionen der Alpen wird es vermutlich voll.

