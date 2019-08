Ferienende: Der Verkehr rollt

Mainz Zwei Tage vor Schulbeginn ist der Verkehr auf den rheinland-pfälzischen Autobahnen problemlos gerollt. „Es sieht gut aus bei uns“, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Samstag. Größere Staus habe es nicht gegeben.

Ab Montag müssen die Schüler in Rheinland-Pfalz wieder die Schulbank drücken. Auch im Saarland, in Hessen und in Schleswig-Holstein gehen an diesem Wochenende die Ferien zu Ende.

Mehr Verkehr als am Samstag habe es am Freitag gegeben, sagte die Sprecherin. Auch an dem Tag sei es aber nur „voll und stockend“ auf den Autobahnen gewesen, größere Staus habe es nicht gegeben. Mehr Verkehr könne es erfahrungsgemäß am letzten Tag vor Schulbeginn am Sonntag geben, sagte die Sprecherin.