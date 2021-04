Felssturz auf Gleise: Bahn über Wiederinbetriebnahme

Kestert Nach dem Felsrutsch auf Europas meistbefahrener Güterzugstrecke im März will die Deutsche Bahn über die geplante vollständige Wiederinbetriebnahme der rechtsrheinischen Trasse zwischen Wiesbaden und Koblenz informieren.

In einer Online-Pressekonferenz heute (10.00 Uhr) will das Unternehmen auch den aktuellen Stand der Sicherung des betroffenen Steilhangs bei Kestert nahe dem berühmten Loreley-Felsen erläutern. Die Bahn arbeitet nach eigenen Angaben „mit Hochdruck daran, die Strecke für die Verkehre so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen“.