Felix Götze verlängert in Augsburg: Ausleihe an FCK

Felix Götze (l) und Jan Moravek vom FC Augsburg kämpfen um den Ball. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Berlin Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Felix Götze um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 23-Jährige aber in der neuen Saison an den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Schon in der Rückrunde der Vorsaison spielte Götze beim FCK auf Leihbasis.

„Es freut mich, dass ich den Vertrag beim FCA verlängern konnte. Um mich optimal weiterentwickeln zu können, brauche ich viel Spielpraxis, die ich zuletzt in Kaiserslautern erhalten habe. Daher ist es klasse, dass ich ein weiteres Jahr beim FCK wichtige Erfahrungen sammeln kann“, sagte der jüngere Bruder von 2014-Weltmeister Mario Götze.