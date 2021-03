Feldkamp sieht Rolle von FCK-Sportchef Hengen kritisch

Feldkamp hofft, dass der 1. FC Kaiserslautern doch noch den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga schafft. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Karl-Heinz Feldkamp hofft, dass der abstiegsgefährdete 1. FC Kaiserslautern doch noch den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga schafft. Das sagte der FCK-Meistertrainer von 1991 in einem Interview mit dem Online-Magazin „Der Betze brennt“.

Kritisch beäugt Feldkamp die aktuelle Verteilung der sportlichen Kompetenz bei den Pfälzern. „Marco Antwerpen als Trainer, okay, den habe ich auch in Braunschweig schon mitbekommen. Aber wenn ich höre, dass Thomas Hengen jetzt als Geschäftsführer Sport mit auf der Bank sitzt und mit in die Kabine geht - wie kann sich ein Trainer das gefallen lassen?“ Aus Feldkamps Erfahrung bestehe die Gefahr, dass „die Spieler sowas spüren“, meinte Feldkamp.