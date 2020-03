Feierstunde zu 20 Jahre Verwaltungsreform

Mainz Vor 20 Jahren haben mehrere neue Behörden in Rheinland-Pfalz ihren Dienst aufgenommen: die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord und Süd sowie das Landesuntersuchungsamt (LUA).

Zu Beginn der Feierstunde am (morgigen) Dienstag (15.00 Uhr) in Mainz spricht der ehemalige Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes, Universitätsprofessor Hermann Hill (CDU). Anschließend hält Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Festrede. Es folgt ein moderiertes Gespräch mit den Gründungspräsidenten der ADD, Josef-Peter Mertes, der SGD Nord, Hans-Dieter Gassen, und dem Kaiserslauterner Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD), der ehemals Präsident der SGD Süd war. An der Feierstunde nehmen auch mehrere Minister aus dem Kabinett teil.