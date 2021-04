Feiernde in Saarbrücken: Polizei wertet Videomaterial aus

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Saarbrücken Nach den Angriffen von gewaltbereiten Fußball-Anhängern und Corona-Leugnern auf Polizisten in der Saarbrücker Innenstadt wertet die Polizei nun Videomaterial aus. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, laufen derzeit die Auswertungen der Bilddaten, die unter anderem von Bodycams von am Einsatz beteiligten Beamten aufgezeichnet worden seien.

Eine abschließende Zahl, gegen wie viele Beteiligte ermittelt wird, liegt demnach noch nicht vor.

Bei Feiern von 400 bis 500 Menschen auf einem Platz in der Saarbrücker Innenstadt hatte die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag massive Verstöße gegen Corona-Regeln registriert. In der Menge sei eine Gruppe von 30 bis 40 Fans des 1. FC Saarbrücken aufgefallen, die Einsatzkräfte vor Ort lautstark beleidigte und sie mit Flaschen bewarf, wie das Landespolizeipräsidium mitgeteilt hatte. Diese Personen hätten erst gestoppt werden können, nachdem weitere Einsatzkräfte hinzugekommen seien.

Der Oberbürgermeister in Saarbrücken, Uwe Conradt (CDU), hatte die Angriffe auf die Einsatzkräfte der Polizei ebenso „auf das Schärfste“ verurteilt wie die saarländische Landesregierung. „Gewalt und Beleidigungen jeglicher Art gegen unsere Einsatzkräfte und die Polizei dulden wir nicht“, hatte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Sonntag mitgeteilt.