Feiernde Fans rufen Großaufgebot der Polizei auf den Plan

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Nach der Fußballpartie des 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal-Viertelfinale haben Dutzende Fans mit Feuerwerkskörpern für Ruhestörungen in der Stadt gesorgt. In der Nacht zu Mittwoch hätten rund 70 Saarbrücker Fans so laut gefeiert, dass die Polizei mit einem Großaufgebot für Ruhe sorgen musste, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.



Nach Polizeiangaben mussten dafür auch die Bundespolizei und Beamte aus anderen Teilen des Saarlandes hinzukommen. Während des Einsatzes wurde zudem ein Fahrzeug der Polizei mit Graffiti besprüht.