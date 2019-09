Feiern mit Saumagen-Burger: Sommerfest des Landes in Berlin

Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Foto: Jörg Halisch/Archivbild.

Berlin/Mainz Saumagen-Burger und andere rheinland-pfälzische Gerichte stehen auf der Speisekarte des Sommerfestes des Landes am heutigen Donnerstag in Berlin. Insgesamt werden nach Angaben der Mainzer Staatskanzlei rund 2500 Gäste in der Landesvertretung unweit des Reichstages erwartet.

Angekündigt hätten sich unter anderem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). Mit dabei sind auch die rheinland-pfälzischen Mitglieder des Bundestages, das gesamte Landeskabinett um Ministerpräsidentin und Gastgeberin Malu Dreyer (SPD) sowie Vertreter zahlreicher gesellschaftlicher Gruppen.