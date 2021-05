Feier im kleinen Kreis: „Unfassbar, was sie leistet“

Mainz Ihre dritte Wahl zur rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin hat Malu Dreyer im kleine Kreis gefeiert - unter anderem mit ihrem Mann Klaus Jensen und ihrer Mutter Katharina. Die beiden waren auch die einzigen Gäste, die wegen der Pandemie bei der Wahl dabei sein durften.

„Wir sitzen heute Abend gemütlich zusammen - Corona-bedingt in ganz kleiner Runde und es gibt ein paar Kleinigkeiten“, sagte Jensen am Dienstag in Mainz. „Ich koche ja fast immer, aber heute Abend nicht.“

„Es ist schon toll so eine Tochter zu haben, die so viel erreicht und so gut ankommt bei den Leuten“, sagte Katharina Dreyer stolz. Und trotzdem nehme sie sich immer noch die Zeit, „mich mal zu besuchen, zu telefonieren und zu skypen“, berichtete die 87-Jährige, die in der Pfalz wohnt, wo Dreyer auch geboren ist. Ihr Vater war Schulleiter und überzeugter CDU-Anhänger, ihre Mutter Erzieherin.