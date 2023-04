Kirche Fehler bei Aufarbeitung: Limburger Generalvikar tritt zurück

Rösch erklärte, als Generalvikar habe er sich in den vergangenen Jahren „für einen Kulturwandel in der Kirche stark gemacht und deshalb verschiedene Veränderungsprozesse mit initiiert“. Auch künftig wolle er die Kirche „in unserem Bistum mitgestalten. In welcher Funktion auch immer“. Der 63-Jährige hatte im Mai 2013 die Vertretung des früheren Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst übernommen. Dieser hatte wegen der Explosion der Baukosten für seinen neuen Bischofssitz auf über 30 Millionen Euro und heftiger Kritik an seiner Amtsführung sein Amt in Limburg aufgeben müssen.