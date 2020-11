Fehlendes Rad: Krankenwagen gerät bei Einsatz ins Schleudern

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Mainz Bei einem Krankenwagen in Mainz hat ein verlorener Reifen beinahe zu einem Unfall während eines Einsatzes geführt. Das Rettungsfahrzeug sei am Sonntag mit einem Notfallpatienten auf dem Weg zu einem Krankenhaus gewesen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei sei der Wagen plötzlich ins Schleudern geraten. Der 29 Jahre alte Fahrer konnte das Fahrzeug noch zum Stehen bringen. Es wurde niemand verletzt. Der Notfallpatient konnte verspätet in ein Krankenhaus gebracht werden.