Fehlalarm wegen vermeintlicher Weltkriegsbombe

Dillingen/Saar Wegen einer vermeintlichen Weltkriegsbombe in der Nähe eines ehemaligen Bunkers hat ein Spaziergänger im Landkreis Saarlouis die Polizei alarmiert. Der 41-jährige Mann habe am Samstag in der Nähe einer ehemaligen Bunkeranlage in Dillingen-Diefflen einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

