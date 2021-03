FDP will Wirtschaftskompetenz in Regierung einbringen

Die Spitzenkandidatin der FDP, Daniela Schmitt. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz Die FDP will sich in Rheinland-Pfalz in einer neuen Regierung einbringen. „Wir stehen vor schwierigen Zeiten. Da kommt es auch stark auf Wirtschaftskompetenz an“, sagte FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt am Sonntag in Mainz.

„Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir genau diese Kompetenz auch in eine mögliche Regierungsfortsetzung einbringen können.“