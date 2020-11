FDP stellt Listen für Landtags- und Bundestagswahl auf

Mainz Die rheinland-pfälzische FDP stellt heute ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 14. März und für die Bundestagswahl im nächsten Jahr auf. Der FDP-Landesvorstand hat Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl vorgeschlagen.

Die Parteiführung hatte sich entschlossen, trotz der Pandemie-Entwicklung an dem Termin festzuhalten, da er „wahlrechtliche Relevanz hat“, wie FDP-Sprecher Stephan Hans erklärte. Die FDP werde alles dafür tun, dass in dem Mainzer Hallenkomplex, in dem das Treffen stattfindet, die Corona-Sicherheitsbestimmungen für die rund 200 Delegierten eingehalten werden, sagte er.