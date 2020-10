FDP sieht keinen Spielraum für weitere Corona-Prämien

Cornelia Willius-Senzer (FDP) spricht im Parlament. Foto: Andreas Arnold/dpa/archiv

Mainz Die Fraktionsvorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion Cornelia Willius-Senzer sieht keinen weiteren Spielraum für Prämien in der Corona-Pandemie. Nach den Pflegekräften in den Altenheimen und Krankenhäusern sowie anderen in der Corona-Pandemie besonders belasteten Krankenhausbeschäftigten könnten noch mehr Berufsgruppen - wie etwa die Polizei - eine solche finanzielle Anerkennung fordern, sagte Willius-Senzer am Montag in Mainz.

