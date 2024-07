Wolfsgruß-Debatte FDP Saar fordert Verbot der „Grauen Wölfe“

Der saarländische Landesverband der FDP fordert ein Verbot des sogenannten Wolfsgrußes und der „Grauen Wölfe“ in Deutschland. „Es ist völlig inakzeptabel, dass in Deutschland Versammlungen stattfinden, auf denen vorher zum Wolfsgruß aufgerufen und dieser massenhaft gezeigt wird“, erklärte der Generalsekretär der FDP Saar, Marcel Mucker, laut einer Mitteilung. Als Zeichen einer faschistischen und menschenfeindlichen Bewegung habe der Wolfsgruß in Deutschland keinen Platz. Als „Graue Wölfe“ werden Anhänger der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ bezeichnet. In Deutschland wird diese vom Verfassungsschutz beobachtet.