FDP präsentiert sich als „erste papierlose Fraktion“

Cornelia Willius-Senzer spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Die FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag schafft Umlaufmappen und Aktenordner ab: „Ab heute sind wir die erste papierlose Fraktion in Rheinland-Pfalz“, sagte Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer am Montag in Mainz.

Für die Vorbereitung von Ausschuss- und Plenarsitzungen, die Arbeit an Anträgen und auch für interne Abstimmungsprozesse nutzt die Fraktion jetzt eine Intranet-Software, auf die die sieben Abgeordneten ebenso zugreifen wie die 13 Mitarbeiter.