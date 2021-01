FDP macht berufliche Bildung zum Thema im Landtag

Mainz Der rheinland-pfälzische Landtag soll sich nach dem Willen der FDP-Fraktion in seiner letzten Sitzungswoche vor der Landtagswahl mit der berufliche Bildung und Fachkräftesicherung befassen. Die Schülerinnen und Schüler hätten wegen der Corona-Krise seit Monaten keine Berufspraktika machen können, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Marco Weber, am Montag.

Mit zwei Sitzungstagen in dieser Woche schließt der Landtag seine 17. Wahlperiode ab. Nach einem Beschluss des Ältestenrats wird das Plenum am Donnerstag und Freitag unter Corona-Bedingungen in der Mainzer Rheingoldhalle zusammenkommen. Die Landtagswahl ist am 14. März.