FDP-Landeschef will keine Koalitionsaussage im Wahlkampf

Mainz Die FDP ist bei der Landtagswahl 2016 mit 6,2 Prozent wieder in den Landtag eingezogen. Ihre Arbeit in der Ampel-Regierung kann sich nach Einschätzung von Landeschef Wissing sehen lassen - und zu einem deutlich besseren Ergebnis bei der Wahl im März 2021 führen.

Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Volker Wissing hält ein zweistelliges Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl am 14. März für möglich und will ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf ziehen. „Wir wollen mit einem eigenständigen Angebot wahrgenommen werden“, sagte der Generalsekretär der Bundes-FDP der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir können mit der SPD genauso regieren wie mit der CDU.“ Auch mit den Grünen sei ein Bündnis möglich. „Es kommt immer darauf an, dass wir in einem Bündnis unsere Kernanliegen umsetzen können“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident in der Ampel-Landesregierung. „Regierungen sind Vermittlungsstellen, die unterschiedliche gesellschaftliche Interessen zum Ausgleich bringen müssen, gerade auf Landesebene.“