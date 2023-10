Wahlergebnisse FDP-Kritik an Bundes-Ampel: Offener Brief

Berlin/Mainz · Von insgesamt 26 FDP-Landes- und Kommunalpolitikern, die in einem offenen Brief die Ampel-Koalition im Bund wegen der schlechten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern infrage gestellt haben, sind 7 aus Rheinland-Pfalz.

31.10.2023, 13:14 Uhr

Auf einer Bühne ist das Logo der Partei FDP aufgebaut. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Der FDP-Landesverband wollte sich dazu nicht äußern. „Wir sind ja auch nicht der Adressat“, sagte ein Parteisprecher. Die FDP bildet mit SPD und Grünen zusammen die Ampel-Koalition im Bund. Keiner der sieben Erstunterzeichner habe in der Landespartei ein Amt mit Verantwortung inne, hieß es. Die FDP hat in Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben rund 4650 Mitglieder und ist auch auf Landesebene Mitglied einer Ampel-Regierung unter Führung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken“, schreiben die 26 Unterzeichner, die außer aus Rheinland-Pfalz aus Schleswig-Holstein, Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen kommen. Das Dokument träft den Titel „Weckruf Freiheit!“ und ist an die FDP-Bundestagsfraktion und den Bundesvorstand gerichtet. © dpa-infocom, dpa:231031-99-771436/2

(dpa)