FDP: Großes Interesse an digitaler Förderung kleiner Firmen

Mainz Das Interesse kleiner und mittelständischer Unternehmen an dem „DigiBoost“ -Förderprogramm der rheinland-pfälzischen Ampel-Regierung ist nach Darstellung von FDP-Fraktionschef Philipp Fernis groß.

Das Programm sei mit 20 Millionen Euro gestartet und dann auf 30 Millionen ausgeweitet worden, sagte er am Montag in Mainz. Davon seien fast 29 Millionen Euro bereits beantragt und mehr als 21 Millionen Euro bewilligt worden.

Dieses Programm und die Idee der Gründung einer Innovationsagentur will die Fraktion zum Thema der Aktuellen Stunde an diesem Donnerstag im Plenum machen. Das am 1. März begonnene niedrigschwellige Förderangebot soll die Unternehmen, aber auch Soloselbstständige und Freiberufler bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen.