Landtag FDP-Fraktionschef sieht sich in Kritik an AfD unterstützt

FDP-Fraktionschef Philipp Fernis kritisiert in den Landtagsdebatten in Mainz immer wieder Statements von AfD-Abgeordneten scharf - und sieht sich dabei von SPD, Grünen und auch der CDU voll unterstützt. „Ich bin total froh, dass ich da nicht allein gelassen bin, sondern, dass wir da im Landtag wirklich völlige Klarheit haben - auch bei der CDU, die in ihrer Abgrenzung zur AfD noch nie einen Zentimeter auch nur gewackelt hat“, sagte Fernis im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.