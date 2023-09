2. Bundesliga FCK will positive Serie fortsetzen - Krahl im Tor

Schuster hofft, dass es sein Team nun gegen Rostock schafft, hinten erstmals die Null zu halten. „Das Übel war in den letzten Spielen nicht das Verteidigen im Strafraum, sondern es lag daran, dass wir nicht den Zugriff im Mittelfeld hatten“, sagte der 55-Jährige. „Wir sind da nicht aktiv in die Zweikämpfe gegangen und konnten so das Kombinationsspiel des Gegners nicht unterbinden. Da haben wir die Woche noch mal den Finger in die Wunde gelegt.“