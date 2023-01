Fußball : FCK verliert Testspiel gegen ungarischen Erstligisten

Belek Der 1. FC Kaiserslautern hat am Donnerstag ein Testspiel gegen den ungarischen Erstligisten Mezőkövesd-Zsóry SE mit 1:2 (0:1) verloren. Die Partie fand im Rahmen des Trainingslagers des Fußball-Zweitligisten im türkischen Badeort Belek statt.

Die Ungarn gingen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung und erhöhten in der 68. Minute auf 2:0. Lauterns Philipp Klement gelang per Foulelfmeter nur noch der Anschlusstreffer (74.) für das Team von Trainer Dirk Schuster.