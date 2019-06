FCK: Vereinsrat berät über Mitgliederversammlung

Kaiserslautern Die Unruhen beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern rund um die Investorenfrage scheinen erneut auszubrechen. Der Vereinsrat berät in einer Sitzung an diesem Montag (18.00 Uhr) darüber, ob er eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberuft, um die Geschehnisse der vergangenen Monate aufzuarbeiten.

Sport-Geschäftsführer Martin Bader hat für die neuesten Geschehnisse kein Verständnis. „So kommen wir nie zur Ruhe. So etwas wie hier in Kaiserslautern habe ich noch nicht erlebt. Was hier los ist, ist mir ein Rätsel. Wenn es so weitergeht, wird der FCK keinen Erfolg haben“, sagte der 51-Jährige der dpa.