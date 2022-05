3. Liga : FCK-Trainer vor Rückspiel in Dresden: „Fifty-fifty-Chance“

Kaiserslautern Trainer Dirk Schuster sieht weiter gute Aufstiegschancen für den 1. FC Kaiserslautern. „Wir haben im Hinspiel ein gutes Ergebnis geholt, auch wenn sich einige sicherlich einen Sieg gewünscht hätten.

Der Dritte der 3. Fußball-Liga hatte am Freitagabend im Fritz-Walter-Stadion 0:0 gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga gespielt. „Das ist aber eine positive Situation für uns, weil der massive Druck nach wie vor bei Dynamo liegt“, sagte Schuster am Sonntag.

Am Montagmorgen geht es für die Roten Teufel mit dem Flugzeug nach Dresden, am Abend steht dann das Abschlusstraining im Rudolf-Harbig-Stadion an. Mit welchem Personal der FCK in die sächsische Landeshauptstadt fliegt, konnte Schuster nicht endgültig sagen.