Fußball FCK-Trainer Funkel vor Nürnberg-Gastspiel zuversichtlich

„Ich muss los“, verabschiedete sich Friedhelm Funkel am Freitag schon rund 48 Stunden vor seinem Debüt auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Bereits zwei Tage vor der Partie beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ging es für den FCK-Tross nach Franken. Die Gründe für diese Maßnahme erläuterte Funkel wie folgt: „Das ist natürlich eine Ausnahme, weil ich gerade erst so kurz da bin. Ich möchte die Zeit nutzen, bei einem Kaffee oder beim Abendessen im Hotel mit dem einen oder anderen Spieler mal in Ruhe zu sprechen.“