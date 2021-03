FCK-Trainer Antwerpen kündigt härtere Gangart an

Kaiserslautern Trainer Marco Antwerpen hat scharfe Kritik an den Profis des 1. FC Kaiserslautern geübt und eine härtere Gangart im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga angekündigt. „Wir werden das Training umgestalten.

Beim 0:1 in Magdeburg habe die Mannschaft am vergangenen Samstag wichtige Tugenden wie Laufbereitschaft, Motivation und Einstellung vermissen lassen. „Wir waren nicht bereit, das Spiel anzunehmen“, sagte der 49-Jährige. Antwerpen kündigte daher eine Abkehr vom bisherigen Kuschelkurs an: „Bisher haben wir versucht, der Mannschaft immer wieder Wege aufzuzeigen. Wir müssen jetzt einfach eine härtere Gangart zeigen, wie wir eine Siegermentalität in die Mannschaft bringen.“