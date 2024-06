2. Bundesliga FCK-Trainer Anfang holte sich Tipps von Vorgänger Funkel

Vor seinem Amtsantritt als Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern hat sich Markus Anfang einige Tipps bei seinem Vorgänger Friedhelm Funkel geholt. „Ich habe ihn angerufen, weil es für mich wichtig war, Informationen zu bekommen. Wenn einer so lange im Geschäft ist, solltest du das nutzen“, berichtete Anfang am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung am Betzenberg.