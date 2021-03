FCK stellt neuen Sportchef Hengen vor: Ziel Klassenerhalt

Kaiserslautern Der abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen neuen Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, vorgestellt. Der 46-Jährige unterschrieb beim Pfälzer Traditionsverein einen Zwei-Jahres-Vertrag.

An seinem ersten Arbeitstag am Montag habe er eine Ansprache in der Kabine gehalten, um die Mannschaft noch einmal auf die prekäre Lage hinzuweisen. „Die Spieler müssen eine andere Körpersprache als zuletzt gegen Meppen an den Tag legen. So kann man sich nicht präsentieren, das ist ihnen aber auch bewusst“, forderte Hengen.