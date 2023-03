2. Bundesliga FCK schwächelt: „Saison ordentlich zu Ende bringen“

Die Auswärtsmisere des 1. FC Kaiserslautern hat auch an der früheren Wirkungsstätte von Trainer Dirk Schuster angehalten. Durch das 0:2 (0:2) beim alten und neuen Tabellenführer SV Darmstadt 98 verpassten es die Pfälzer zum dritten Mal nacheinander, die 40-Punkte-Marke in der 2. Fußball-Bundesliga zu überspringen. Sie kassierten in der Fremde bereits die vierte Niederlage in Serie. In allen vier Partien erzielte der FCK zudem kein Tor. Mit 39 Zählern nach 25 Spielen ist die Tabellensituation als Aufsteiger zwar immer noch komfortabel, die Ergebnisse der vergangenen Wochen sind jedoch ein Warnzeichen.