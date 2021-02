FCK-Mitglieder wählen neuen Aufsichtsrat

Kaiserslautern Begleitet von sportlichen Abstiegssorgen und finanziellen Problemen der Muttergesellschaft haben die Mitglieder des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auf der ersten virtuellen Jahreshauptversammlung der Vereinsgeschichte eine neue Führungsriege gewählt.

Im Fokus der weit über sechs Stunden währenden Versammlung am Freitagabend standen aber vor allem die finanziellen Schwierigkeiten des Eingetragenen Vereins, den nach der erfolgreich abgeschlossenen Insolvenz der Kapitalgesellschaft rund sechs Millionen Euro Verbindlichkeiten plagen. Allerdings sei der e.V. dank eines von der Saar-Pfalz-Invest GmbH gewährten Darlehens in Höhe von einer Million Euro für 2021 wirtschaftlich abgesichert. Die Investoren, die im vergangenen Jahr für rund elf Millionen Euro 33 Prozent der Anteile an der Kapitalgesellschaft erworben hatten, sollen im fünfköpfigen Beirat künftig zwei Plätze statt wie bisher einen Sitz erhalten. Dafür ist aber eine Satzungsänderung nötig.