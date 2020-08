FCK kommt in geteiltem Testspiel zu einem 1:1 und 2:0

Herxheim Der 1. FC Kaiserslautern hat im Rahmen seines Trainingslagers in Herxheim zwei 45-minütige Spiele gegen den Regionalligisten FC 08 Homburg bestritten. In der ersten Partie kam der Fußball-Drittligist am Freitag nach einem Tor von Florian Pick zu einem 1:1. Die zweite Begegnung entschieden die Pfälzer mit 2:0 für sich, dabei trafen Anil Aydin und Lucas Röser.

