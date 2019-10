FCK im Sinkflug: Schommers-Kritik nach 1:3 in Chemnitz

Kaiserslautern Nach der bitteren 1:3 (1:3)-Pleite beim Chemnitzer FC entlud sich der aufgestaute Frust zahlreicher mitgereister Fans des 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer befinden sich in der 3. Fußball-Liga weiter im freien Fall und als Tabellen-17. nach 13 Saisonspielen mitten im Abstiegskampf.

„Mit der Leistung der ersten 25 Minuten kannst du kein Spiel gewinnen. Ich habe der Mannschaft deutlich gesagt, dass ab der ersten Minute an gekämpft werden muss“, kritisierte Trainer Boris Schommers mit deutlichen Worten seine erneut enttäuschenden Schützlinge.

Nur ein Erfolg in den jüngsten sechs Partien, sechs Auswärtsspiele in Serie mit mindestens drei Gegentreffern - die aktuelle Bilanz der Roten Teufel ist erschreckend. Auch in Chemnitz war erneut eine ganz schwache Defensivleistung ausschlaggebend. Insgesamt 29 Gegentore machen das Ausmaß der Misere deutlich.