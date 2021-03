FCK-Geschäftsführer Voigt: „Nochmals jeden Stein umdrehen“

Soeren Oliver Voigt, Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Soeren Oliver Voigt will als Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern „nochmals jeden Stein umdrehen, um den Kostenapparat weiter zu optimieren“. Dies kündigte der 51-Jährige in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ (Dienstag) an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dies gelte auch, wenn der viermalige deutsche Fußball-Meister nicht von der 3. Liga in die Regionalliga absteigen müsse.

Möglich seien Einsparungen auf allen Ebenen des Clubs, auch bei der ersten Mannschaft. Andererseits will Voigt auch weitere Einnahmequellen erschließen, was sich aufgrund der Corona-Pandemie aber schwierig gestalte: „Wir können zur Zeit keine persönlichen Gespräche mit den Entscheidern in den Unternehmen führen.“

Sollte der FCK absteigen, droht erneut ein kompletter Umbruch im Kader. Voigt zufolge hätten nur wenige Akteure einen gültigen Vertrag für die vierte Liga. Zudem sei dann nicht nur die Stadionpacht von 625 000 Euro pro Saison ein Problem. Laut dem bis 30. Juni 2022 laufenden Vertrag mit der Stadiongesellschaft müsse der Verein auch in der Regionalliga die Betriebskosten für das Fritz-Walter-Stadion von jährlich rund 1,5 Millionen Euro stemmen.

Voigt sieht den FCK nach schwierigen Jahren mit einem abgeschlossenen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und angesichts der Geisterspiele in der Bringschuld. „Wenn man die Fans begeistern kann, dann kommen sie. Die Liebe und die Leidenschaft zum Fußball gehen nicht in einem Jahr verloren“, sagte er. „Wir müssen und wollen begeistern. Wir müssen viele Menschen wachküssen, die die Lust verloren haben, wir müssen sie animieren.“