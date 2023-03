Fußball FCK fordert Heidenheim: 40.000 Karten verkauft

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause und zuletzt nur vier Punkten aus sechs Spielen will der 1. FC Kaiserslautern wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Zwar dürfte der Fußball-Zweitligist mit 39 Punkten den Klassenerhalt schon frühzeitig sicher haben. Trainer Dirk Schuster stellte am Donnerstag aber klar, dass es ein Austrudeln der Saison nicht geben werde. „Wir wollen weiter so viele Punkte wie möglich holen. Auch andere Mannschaften in dieser Liga hatten schon eine solche Durststrecke. Durch die Pause können wir nun wieder in die richtige Spur kommen“, sagte der 55-Jährige.