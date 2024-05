Pokalfinale FCK-Fan Mark Forster hofft auf „kosmische Fügung“

Der in Kaiserslautern geborene Sänger Mark Forster (41) drückt seinem Lieblingsverein im DFB-Pokalfinale die Daumen - einen Sieg des 1. FC Kaiserslautern erwartet er aber nicht. „Bayer Leverkusen hat zumindest in der Bundesliga alles rasiert, was man rasieren kann. Und ich glaube schon, die haben jetzt richtig Bock auf das Double“, sagte Forster der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt eine minimale Resthoffnung in mir, dass eine kosmische Fügung dazu führen könnte, dass der FCK das irgendwie schafft. Aber eigentlich spricht wirklich alles dagegen.“