FCK-Coach Schommers: „Noch ein weiter Weg“

Kaiserslautern Boris Schommers hat bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Kaiserslautern einen Sieg verpasst und noch viel Arbeit vor sich. Die Pfälzer müssen nach dem 1:1 (0:0) gegen den 1.FC Magdeburg am Samstag weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten.

Nur 48 Stunden blieben dem 40-Jährigen nach seiner Vorstellung am Donnerstag, um die Mannschaft kennenzulernen und auf die Partie einzustimmen. Was konnte der frühere Nürnberger in dieser Zeit bewirken? Im ersten Spiel nach dem 1:6-Debakel in Meppen und der anschließenden Freistellung von Chefcoach Sascha Hildmann stand die defensive Stabilität im Fokus.