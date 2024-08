Fußball FCK-Coach Anfang vor Spiel in Münster: Flexibilität bewahren

Ob Anfang in Münster ähnlich wie beim 2:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Ingolstadt mehrere Wechsel in der Startformation vornimmt, ließ der 50-Jährige offen. „Wir konnten im Pokal zeigen, dass es sich ausgezeichnet hat, dass wir in der Vorbereitung jedem Spieler Spielzeit gegeben haben. Die personelle Ausrichtung darf aber nie in Stein gemeißelt sein. Wir müssen uns da auch ein Stück Flexibilität bewahren“, erklärte der Coach.