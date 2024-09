2. Fußball-Bundesliga FCK-Coach Anfang fordert „das Salz in der Suppe“

Nach zwei Niederlagen in Folge und einer schwachen Vorstellung am vergangenen Samstag bei Hannover 96 will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wieder in die Spur finden. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang empfängt am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion den Hamburger SV. „Der HSV versucht seit Jahren, aufzusteigen. Das ist kein Geheimnis. Sie haben es bis jetzt nicht geschafft. Die Qualität dazu ist bei ihnen aber definitiv da“, sagte Anfang.