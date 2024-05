2. Bundesliga FCK bestätigt: Markus Anfang wird neuer Trainer

Anfang hatte zuletzt den Drittligisten Dynamo Dresden trainiert. Im April trennten sich die Sachsen von ihm, nachdem Dynamo das Ziel Aufstieg durch eine schwache Rückrunde aus den Augen verloren hatte. „Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat“, sagte Anfang, der von 2002 bis 2004 beim FCK spielte und nun Florian Jung als Co-Trainer mitbringt. „Insbesondere die tolle Atmosphäre am Betzenberg und die überragende Unterstützung der Fans waren auch in meinen Überlegungen ein ganz wichtiger Faktor“, sagte der Ex-Profi.