2. Bundesliga FCK beim Derby: Krahl und Luthe kämpfen um Platz im Tor

Mit vier Pflichtspielsiegen in Folge im Rücken geht der 1. FC Kaiserslautern in das Südwestduell beim Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky). „Die Mannschaft fiebert auf das Derby hin. Alle Spieler haben in der zweiwöchigen Länderspielpause voll mitgezogen. Jeder weiß, was das Spiel für unsere Fans bedeutet“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag. „Wir haben eine gute Serie, die wir ausbauen wollen und fahren mit Selbstvertrauen und breiter Brust nach Karlsruhe.“