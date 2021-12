FCK am Ende eines schwierigen Jahres: Hengen mahnt Demut an

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern- Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einem schwierigen Saisonstart berappelt. In Braunschweig kommt es nun sogar zu einem Spitzenspiel. Geschäftsführer Hengen appelliert an alle, demütig zu bleiben.

Von Florian Reis, dpa

Am Ende eines schwierigen Jahres, in dem der 1. FC Kaiserslautern sogar den Sturz in die Regionalliga befürchten musste, kann sich der Traditionsclub sogar im Aufstiegsrennen anmelden. Zum Rückrundenauftakt der 3. Fußball-Liga tritt der Tabellensechste am Samstag (14.00 Uhr) beim Zweiten Eintracht Braunschweig an.

Mit einem Sieg könnte der FCK an den Braunschweigern vorbeiziehen. „Im Moment sollten wir demütig und fokussiert bleiben. In dieser engen Liga sollte unser Ziel sein, so schnell wie möglich die 50 Punkte zu erreichen. Dann können wir weitersehen“, warnte Geschäftsführer Thomas Hengen bei der Mitgliederversammlung.

„Wir freuen uns alle auf diese Partie. Ich habe immer gesagt, dass das Allerwichtigste ist, dass man am 38. Spieltag unter den ersten Drei steht. Wir wollen in Braunschweig gewinnen und diese Aufgabe wollen wir am Samstag angehen“, sagte Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag.

Der 50-Jährige zog auch ein kurzes Fazit der bisherigen Saison der Pfälzer. „Wir hatten am Anfang etwas Schwierigkeiten und mussten Strukturen aufbrechen. Das ist uns dann im Verlauf der Saison gut gelungen“, sagte Antwerpen. Es gehöre im Mannschaftssport dazu, dass man ein Team entwickle: „Das kann aber nicht nur allein das Trainerteam machen, die Spieler sind auch angehalten, diesen Weg mitzugehen. Ich glaube, dass wir in den letzten Spielen eindrucksvoll bewiesen haben, dass wir dazu in der Lage sind.“

Der FCK-Coach kann am Samstag wieder auf Philipp Hercher und Felix Götze zurückgreifen, die ihre Verletzungen auskuriert haben. Dagegen fällt René Klingenburg weiter aufgrund eines grippalen Infekts aus. 250 FCK-Fans unterstützen die Roten Teufel im Braunschweig.

Sportlich läuft es wieder beim vierfachen deutschen Meister, wirtschaftlich ist aber noch so manche Hürde zu nehmen. Nachdem die Kapitalgesellschaft im Dezember 2020 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen hatte, liegen die Verbindlichkeiten des e.V. noch bei rund 6,5 Millionen Euro, wie bei der virtuellen Mitgliederversammlung am Mittwochabend bekannt gegeben wurde.

Neben längerfristigen Darlehen und Schulden, die erst 2025 und 2026 beglichen werden müssen, muss der FCK am 30. Juni 2022 eine Restschuld von 400.000 Euro an den Finanzdienstleister Quattrex begleichen. Außerdem muss der Fritz-Walter-Club am 1. August 2022 eine Fan-Anleihe in Höhe von 1,968 Millionen Euro zurückzahlen.

Wie die Pfälzer bei der Versammlung mitteilten, helfen die GmbH-Investoren Klaus Dienes, Giuseppe Nardi und Peter Theiss dem Verein bei der Zahlung dieser Schulden und gewähren ihm im kommenden Jahr Darlehen in der nötigen Höhe von etwa 2,4 Millionen Euro.

In der vergangenen Runde hatte Lautern den Abstieg in die Regionalliga erst am vorletzten Spieltag vermieden. „Wäre das passiert, hätte vieles in Frage gestanden“, betonte Hengen. Durch die Unsicherheit der Klassenzugehörigkeit habe man den Spielermarkt nur sondieren können und einige Verpflichtungen seien erst sehr spät möglich gewesen. „Der Kader ist nach und nach zu einer Einheit zusammengewachsen. Viele Spieler mussten sich erst wieder daran gewöhnen vor Zuschauern zu spielen“, sagte Hengen auch mit Blick auf die Coronakrise.

(dpa)