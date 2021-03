FC Augsburg entledigt sich der größten Abstiegssorgen

Mainz Der FC Augsburg bejubelt den ersehnten Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Ausruhen können sich die Schwaben auf dem 1:0 beim FSV Mainz aber nicht. Der nächste Big Point soll am Samstag folgen.

Dem großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf will der FC Augsburg den nächsten Schritt folgen lassen. „Es gibt uns sicher Vertrauen und Sicherheit, dass wir wieder gepunktet haben nach der langen Durststrecke ohne Punkte“, sagte Trainer Heiko Herrlich nach dem wichtigen wie glücklichen 1:0 beim FSV Mainz 05 sowie dem Remis eine Woche zuvor. „Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen. Ich erwarte die gleiche Mentalität wie gegen Leverkusen und gegen Mainz auch nächste Woche nochmal.“ Nach dem 1:1 gegen Bayer und dem Sieg in Mainz streben die Schwaben nun einen Erfolg bei Hertha BSC am Samstag an.