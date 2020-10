Fastnachts-Start in Mainz wohl im kleineren Kreis

Reinhard Urban, Präsident des Mainzer Carneval Vereins (MCV). Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mainz Beim Start der Fastnacht in Mainz am 11.11. samt der Verlesung des närrischen Grundgesetzes soll wegen der Corona-Pandemie die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Dies sei der Wunsch des Präsidenten des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Reinhard Urban, sagte MCV-Sprecher Michael Bonewitz am Montag in Mainz.

