Fastnacht-Hit Fastnacht-Star: „Damit reißt du immer den Saal ab“

„Humba-Humba-Täterä“: Einer der größten Fastnacht-Hits feiert in diesem Jahr 60. Jubiläum - und wird von einem der größten Stars der Mainzer Fastnacht anders gesungen als im Original. „Es heißt ja eigentlich: „Humbta-Humbta-Täterä“, also so steht es in den Originalnoten drin“, sagte Sänger Thomas Neger in der Sendung „Music Made in Germany“ des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. „Aber kein Mensch weiß, dass da noch ein T drin ist.“ In dem Lied mit seiner Band die Humbas singe man es deswegen ohne T, so der Karnevalist. „Wir haben es weggelassen.“ Das sei umgangssprachlicher.