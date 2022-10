Bildung : Fast ein Drittel Hochqualifizierte in Rheinland-Pfalz

Bad Ems Fast ein Drittel der Bürger zwischen 25 und 64 Jahren in Rheinland-Pfalz gelten als hoch qualifiziert. Dabei lag ihr Anteil leicht unter dem Bundesdurchschnitt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

In Rheinland-Pfalz hatten im Jahr 2021 30,7 Prozent dieser Altersgruppe einen Abschluss im sogenannten Tertiärbereich (bundesweit 31,1 Prozent). Dazu zählen etwa akademische Abschlüsse wie Bachelor und Master, berufsorientierte Ausbildungen wie Meister-, Techniker- und Erzieherabschlüsse sowie Ausbildungen zum Fach- und Betriebswirt.

Im ungefähren Zehnjahresvergleich hatte dieser Anteil der Hochqualifizierten in Rheinland-Pfalz 2010 noch bei nur 23,9 Prozent gelegen (bundesweit 26,6 Prozent). Die Bildungsindikatoren werden meist in Fünfjahresschritten berechnet. Statt 2020 wurden zuletzt die Zahlen aus dem Jahr 2021 ausgewertet.

