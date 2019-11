Fast alle Musikschulen unterrichten inzwischen Pop und Jazz

Ein Junge spielt an einem Flügel. Foto: Michael Hanschke/zb/dpa.

Mainz Vorbei die Beschränkung auf klassische Musik: Fast alle kommunalen Musikschulen in Rheinland-Pfalz unterrichten mittlerweile auch Pop, Rock und Jazz. „Grob geschätzt beziehen sich zwei Drittel aller Unterrichtsangebote auf klassische Musik und ein Drittel auf Populärmusik“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen in Rheinland-Pfalz, Christoph Utz, der Deutschen Presse-Agentur.

„Die Kinder und Jugendlichen kennen gar nicht mehr so die Trennung zwischen E- und U-Musik, die unterscheiden nur zwischen guter und schlechter Musik“, ergänzte Utz. Viele seien in beiden Bereichen unterwegs, hörten zum Beispiel in der Freizeit Popmusik, um dann selbst Beethoven oder Bach zu spielen.