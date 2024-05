Umwelt Fast alle Badeseen haben sehr gute Wasserqualität

In fast allen der 66 EU-Badeseen in Rheinland-Pfalz ist Baden und Schwimmen bei ausgezeichneter Wasserqualität möglich. Das ist das Ergebnis einer regelmäßigen Überprüfung, wie das Umweltministerium und das Landesamt für Umwelt am Freitag mitteilten. Die Daten zur Wasserqualität seien dazu ab sofort im rheinland-pfälzischen „Badegewässeratlas“ öffentlich einsehbar.